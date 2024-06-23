Игру сборной Украины на Евро-2024 подвергли резкой критике

Известный украинский журналист Игорь Цыганик в эфире своего YouTube-канала резко раскритиковал игру национальной сборной Украины на чемпионате Европы — 2024.

«Почему-то я убежден, что команда была не полностью готова физически к турниру, да и вообще не готова к турниру. Никакой слаженности, мы имитировали прессинг. Прессинг должен выглядеть так, чтобы вонзались, бежали. А не так, что просто прессинг ради прессинга», — сказал Цыганик.

21 июня сборная Украины одержала победу над национальной командой Словакии со счетом 2:1 в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы. Счет открыл футболист сборной Словакии Иван Шранц. Он отличился на 17-й минуте. Через десять минут после перерыва Николай Шапаренко сравнял счет. Роман Яремчук за десять минут до конца матча вывел Украину вперед.

Первый матч на европейском первенстве украинские футболисты проиграли соперникам из Румынии со счетом 0:3.

Соперники Украины и Словакии — Бельгия и Румыния — матч второго тура группового этапа Евро провели 22 июня, поединок закончился победой бельгийцев со счетом 3:0.

Ранее на Украине объяснили замену основного вратаря на Евро-2024.