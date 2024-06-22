Бельгия обыграла Румынию на Евро-2024

Сборная Бельгии одержала победу над национальной командой Румынии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2024.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Райн-Энерги» в Кельне, завершилась со счетом 2:0. Счет в поединке открыл Юри Тилеманс с передачи Ромелу Лукаку уже на 2-й минуте. Окончательный счет установил Кевин Де Брёйне, который отличился на 80-й минуте. Ему ассистировал Коэн Кастельс. Еще один гол сборной Бельгии, который оформил Лукаку, был отменен после просмотра VAR из-за положения «вне игры».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Бельгия первый матч на чемпионате Европы сенсационно проиграла Словакии со счетом 0:1. Третью игру группового этапа бельгийские футболисты проведут против соперников из Украины, поединок состоится 26 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Румыния в первой встрече одержала уверенную победу над национальной командой Украины — 3:0. В заключительном туре румынская сборная сразится со Словакией, игра пройдет также 26 числа и начнется в 19:00 мск.

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