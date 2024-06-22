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Сборная России завоевала 262 золотые медали за десять дней Игр БРИКС

Сборная России в десятый день Игр БРИКС завоевала 50 золотых медалей

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Максим Богодвид/РИА Новости

Сборная России еще сильнее оторвалась от соперников в медальном зачете Игр БРИКС.

22 июня российские спортсмены выиграли еще 50 наград высшей пробы. Теперь в активе у сборной России 262 золотые, 141 серебряная и 99 бронзовых медалей. На втором месте располагаются белорусы (55-85-107), на третьем месте — сборная Китая (20-24-18).

Российская команда досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС еще 20 июня.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий, в том числе, при соблюдении нейтрального статуса для спортсменов.

Ранее Игры БРИКС атаковали хакеры.

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