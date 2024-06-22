Глушаков: чемпионат Европы без России не интересен русским людям, но смотрят

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков признался, что не особо следит за чемпионатом Европы — 2024, и рассказал о симпатии к национальной команде Сербии. Его слова приводит Sport24.

«С одной стороны, у Евро много болельщиков, а с другой — чемпионат Европы без России не интересен русским людям. Но все равно же смотрят. Есть симпатия к сборной Сербии, но не прям за нее болею. Вообще, никакую команду не поддерживаю», — заявил Глушаков.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2000 года.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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