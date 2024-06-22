Пас Роналду помог Португалии разгромить Турцию

Сборная Португалии с крупным счетом обыграла национальную команду Турции во втором туре группового этапа чемпионата Европы — 2024.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, завершилась со счетом 3:0. Голы в составе Португалии оформили Бернарду Силва и Бруну Фернандеш, которому ассистировал Криштиану Роналду. Еще один мяч в свои ворота отправил игрок сборной Турции Самет Акайдын.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, по результатам которого Португалия вышла в плей-офф турнира с первого места в группе.

Первая встреча группового этапа между Португалией и Чехией завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев. Турецкие футболисты в первом поединке одержали победу со счетом 3:1 над соперниками из Грузии.

Их соперники по группе — Грузия и Чехия — провели матч второго тура 22 июня. Их поединок завершился со счетом 1:1. Счет в матче открыла грузинская команда, в компенсированное к первому тайму время Жорж Микаутадзе реализовал 11-метровый удар. Чехия сравняла на 59-й минуте, отличился Патрик Шик.

Ранее тренера сборной Турции попытались не пустить на стадион перед игрой Евро.