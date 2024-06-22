Роналду установил рекорд Евро по количеству сыгранных подряд матчей

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов Европы по количеству проведенных матчей подряд. Об этом сообщает портал Stats Foot.

Роналду вышел в стартовом составе своей сборной на матч второго тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Турции. Для него этот поединок в рамках европейского первенства стал 19-м подряд. Предыдущий рекорд принадлежал защитнику сборной Италии Леонардо Бонуччи.

Португальскому форварду также принадлежит еще один рекорд чемпионатов Европы: он стал единственным футболистом в истории, у которого получилось сыграть на шести Евро.

В минуты написания новости в матче Португалии и Турции завершился первый тайм. Португальцы впереди со счетом 2:0, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первая встреча группового этапа между Португалией и Чехией завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев. Роналду также вышел на поле в стартовом составе. Турецкие футболисты в первом поединке одержали победу со счетом 3:1 над соперниками из Грузии.

Их соперники по группе — Грузия и Чехия — провели матч второго тура 22 июня. Их поединок завершился со счетом 1:1. Счет в матче открыла грузинская команда, в компенсированное к первому тайму время Жорж Микаутадзе реализовал 11-метровый удар. Чехия сравняла на 59-й минуте, отличился Патрик Шик.

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