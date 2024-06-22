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Роналду установил рекорд Евро по количеству сыгранных подряд матчей

Роналду стал рекордсменом Евро по количеству сыгранных подряд матчей

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Annegret Hilse/Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов Европы по количеству проведенных матчей подряд. Об этом сообщает портал Stats Foot.

Роналду вышел в стартовом составе своей сборной на матч второго тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Турции. Для него этот поединок в рамках европейского первенства стал 19-м подряд. Предыдущий рекорд принадлежал защитнику сборной Италии Леонардо Бонуччи.

Португальскому форварду также принадлежит еще один рекорд чемпионатов Европы: он стал единственным футболистом в истории, у которого получилось сыграть на шести Евро.

В минуты написания новости в матче Португалии и Турции завершился первый тайм. Португальцы впереди со счетом 2:0, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первая встреча группового этапа между Португалией и Чехией завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев. Роналду также вышел на поле в стартовом составе. Турецкие футболисты в первом поединке одержали победу со счетом 3:1 над соперниками из Грузии.

Их соперники по группе — Грузия и Чехия — провели матч второго тура 22 июня. Их поединок завершился со счетом 1:1. Счет в матче открыла грузинская команда, в компенсированное к первому тайму время Жорж Микаутадзе реализовал 11-метровый удар. Чехия сравняла на 59-й минуте, отличился Патрик Шик.

Ранее вратарь «Реала» Лунин отреагировал на изгнание из стартового состава сборной Украины.

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