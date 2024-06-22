Грузия и Чехия сыграли вничью на Евро-2024

Сборная Грузии сыграла вничью с национальной командой Чехии во втором матче группового этапа чемпионата Европы — 2024.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыла грузинская команда, в компенсированное к первому тайму время Жорж Микаутадзе реализовал 11-метровый удар. Чехия сравняла на 59-й минуте, отличился Патрик Шик.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый матч на чемпионате Европы грузинские футболисты проиграли национальной команде Турции, встреча завершилась со счетом 1:3. В третьем туре грузинская сборная сразится с Португалией, в составе которой играет Криштиану Роналду. Игра состоится 26 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Чехия в первом туре европейского первенства также потерпела поражение, уступив португальцам со счетом 1:2. В заключительном матче группового этапа чешские футболисты сразятся с соперниками из Турции. Эта встреча пройдет 26 июня, начало — 22:00 по московскому времени.

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