Акинфеев пошутил над голкипером ЦСКА, получившим серьезную травму

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев пошутил над другим вратарем армейцев Владиславом Торопом, который получил серьезную травму в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с петербургским «Зенитом». Соответствующее видео опубликовала пресс-служба армейского клуба в Telegram-канале.

«Слава, повернись к камере, нам нужен контент, чтобы были снова комментарии — наконец-то Слава вернулся, без Славы нельзя, Слава номер один. Мы полностью согласны», — сказал Акинфеев.

На вопрос оператора готов ли сам Тороп, вратарь ответил: «Нет».

На 36-й минуте игры Кубка России с петербургским «Зенитом» Тороп в своей штрафной столкнулся с игроком соперника Нуралы Алипом. Продолжить поединок голкипер не смог, с поля его увезли на электрокаре, после чего доставили в больницу. Ему были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа. 17 мая ему была проведена операция. 22 числа футболист был выписан из больницы.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний Владимир Шайхутдинов. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

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