Калинская на отказе Соболенко вышла в полуфинал турнира в Берлине

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в полуфинал турнира в Берлине категории WTA-500, обыграв в рамках четвертьфинала состязания представительницу Белоруссии, третью ракетку мира Арину Соболенко.

Всего на корте соперницы провели 38 минут, после чего при счете 5:1 по геймам в первом сете в пользу Калинской Соболенко приняла решение остановить игру и сняться с матча. Ее беспокоило плечо по ходу игры, она брала медицинский тайм-аут незадолго до того, как принять окончательное решение о снятии.

Теперь Калинской предстоит встретиться в полуфинальном матче с другой представительницей Белоруссии — Викторией Азаренко.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее стало известно, сыграет ли Новак Джокович на Олимпиаде в Париже.