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Губерниев назвал финал Кубка Стэнли 2024 года величайшим

Комментатор Губерниев назвал великим финал Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон»

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Пресс-служба ТНТ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что финал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Эдмонтоном» и «Флоридой» превосходит все ожидания болельщиков и экспертов.

По его мнению, серия уже стала выдающейся и вошла в историю.

«Это величайший финал, роскошный финал столетия. Встретились две команды, представляющие разные хоккейные страны и регионы. О провале «Флориды» говорить не надо, потому что все станет ясно в седьмой игре. Хоккейный мир долго ждал такого финала», — заявил Губерниев.

В шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» оказался сильнее «Флориды Пантерз».Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» в присутствии 18 347 зрителей и завершилась победой канадской команды со счетом 5:1.

Решающая игра серии пройдет в Санрайзе на арене «Амерант Банк» в ночь на 25 июня, стартовое вбрасывание состоится в 3:00 по московскому времени.

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