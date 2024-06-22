Польские фанаты камнями забросали немецкую полицию

Сотрудники правоохранительных органов Германии провели задержание агрессивных фанатов польской футбольной сборной, атаковавших их у Бранденбургских ворот. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации источника, поляки забросали полицейских камнями и бутылками, в ответ против них были применены перцовые баллончики и дубинки. Несколько фанатов были задержаны и доставлены в участок.

После двух игр поляки не набрали ни одного очка и занимают последнее место в группе D, уступая Нидерландам, Франции и Австрии. При любом исходе последней игры против Франции, которая пройдет 25 июня, Польша не сможет покинуть последнюю строчку в таблице, и, соответственно, выйти в плей-офф.

В заключительном туре в группе D Нидерланды померятся силами с Австрией. Матч также пройдет 25 июня.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в решающем поединке Англию. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти.

Ранее в Нидерландах предрекли забвение Квинси Промесу.