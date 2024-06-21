Порноактриса из РФ снялась в откровенной фотосессии и устроила спор на победителя Евро-2024

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Российская порноактриса Юлия Романова, известная под псевдонимом Ева Элфи, устроила фотосессию в честь чемпионата Европы по футболу, а также заключила спор с подписчиками.

«Давайте заключим сделку — я куплю пиво в Берлине каждому, кто угадает счет и победителя финала. Увидимся на игре», — написала девушка.

Ева Элфи сфотографировалась в футболках сборных Англии, Германии, Португалии, Испании, Италии, Бельгии и Франции.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в решающем поединке Англию. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти.

Ранее определился еще один участник плей-офф Евро-2024.