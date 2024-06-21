Агент Овечкина ответил на вопрос об участии Александра в матчах футбольного «Динамо»

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, заявил, что пока активности хоккеиста в футбольном «Динамо» не запланированы, передает «Спорт-Экспресс».

«Активности с «Динамо»? Пока Саша на отдыхе — ничего нет, ничего не обсуждаем. Будем смотреть, когда приедет», — сказал Чистяков.

Всего в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли в четвертьфинале Восточной конференции, уступив «Рейнджерс» со счетом 0:4.

Ранее Федор Конюхов обвинил Овечкина в предательстве России.