Линекер раскритиковал Кейна за игру в сборной Англии

Бывший футболист Гари Линекер раскритиковал Гарри Кейна за игру в сборной Англии на Евро-2024, передает «Би-би-си».

«Честно говоря, я думаю, что Гарри Кейну нужно играть намного лучше. Его движение было минимальным. Даже когда он проигрывает в единоборствах, он очень вяло плетется по полю», — сказал Линекер.

Национальная команда Англии сыграла вничью с Данией в матче 2 тура группового этапа Евро-2024. Матч прошел 20 июня.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 18 минуте матча счет открыл англичанин Гарри Кейн. За 11 минут до конца первого тайма Мортен Юльманн сравнял счет.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее определился еще один участник плей-офф Евро-2024.