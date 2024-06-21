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Мбаппе включен в заявку сборной Франции на игру с Нидерландами, несмотря на перелом носа

Француз Мбаппе включен в заявку на игру с Нидерландами, несмотря на перелом носа

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Thilo Schmuelgen/Reuters

Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе включен в заявку на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 против Нидерландов, несмотря на перелом носа, передает «Чемпионат».

Франция сыграет с Нидерландами 21 июня. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Мбаппе запретили играть в маске в цветах французского флага, так как по регламенту она должна быть единого цвета.

В группе D у Франции, Нидерландов и Франции по 3 очка. У Польши пока нет набранных баллов. У Франции и Нидерландов игра в запасе.

Изначально СМИ сообщили, что у Мбаппе сломан нос и ему потребуется срочная операция из-за полученной травмы, однако позднее информацию о хирургическом вмешательстве опровергла Федерация футбола Франции. Третий матч французы сыграют против польских футболистов 25-го числа, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее Антуан Гризманн сказал, что у Мбаппе сдулся нос.

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