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Австрия обыграла Польшу в матче Евро-2024

Сборная Австрии со счетом 3:1 обыграла Польшу в матче Евро-2024

Национальная сборная Австрии обыграла Польшу в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.

Встреча завершилась со счетом 3:1.

В самом начале матча счет открыл австриец Гернот Траунер. Кшиштоф Пентек на 30-й минуте восстановил равновесие. Кристоф Баумгартнер и Марко Арнаутович во втором тайме установили окончательный счет. Арнаутович забил мяч с пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В группе D Франция, Австрия и Нидерланды набрали по 3 очка. Польша не имеет в своем активе набранных очков. Франция и Нидерланды проведут поединок 2-го тура 21 июня. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее Украина одержала волевую победу над Словакией в матче Евро-2024.

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