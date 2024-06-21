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Россиян в «Локомотиве» заменят игроки из Европы, заявил эксперт

Тренер Игнатьев предположил, что «Локомотив» найдет замену Глушенкову в Европе

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что московский «Локомотив» сможет найти достойную замену полузащитникам Максиму Глушенкову и Антону Миранчуку. Слова Игнатьева приводит Legalbet.

Глушенков 20 июня перешел в петербургский «Зенит», а Миранчук близок к уходу свободным агентом, поскольку его контракт заканчивается 30 июня 2024 года.

«Конечно, уход Глушенкова и потенциальный уход Миранчука в одно трансферное окно — это потеря. Но не думаю, что «Локомотив» просто так отпускает этих игроков, не подыскивая им достойную замену.

Полагаю, что на сегодняшний день у клуба такая позиция: продаем Глушенкова, зарабатываем деньги и берем нового игрока. Вдруг сейчас кто-то из лучших клубов Европы приедет», — предположил Игнатьев.

Также бывший главный тренер сборной России отметил, что у «Локомотива» наблюдаются проблемы с финансами, что могло вынудить клуб продать своего лидера — Глушенкова — в «Зенит».

В минувшем сезоне 24-летний нападающий сыграл в 38 матчах, забил восемь мячей и отдал 21 голевой пас.

Ранее Валуев резко отреагировал на появление украинского флага на Евро.

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