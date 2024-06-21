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Новый тренер «Наполи» недоволен поведением Кварацхелии

Corriere dello Sport: тренер «Наполи» Конте недоволен поведением Кварацхелии

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Alessandro Garofalo/Global Look Press

Главный тренер итальянского «Наполи» Антонио Конте недоволен тем, что игрок команды Хвича Кварацхелия не определился со своим будущим, передает Corriere dello Sport.

Конте опасается, что неопределенность Хвичи может ухудшить атмосферу в команде.

Кварацхелия перешел в «Локомотив» из грузинского «Рустави» в 2019 году на правах аренды. Также в 2019 году он перешел в казанский «Рубин», за который отыграл три года.

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом. В составе неаполитанцев Кварацхелия стал чемпионом Италии сезона-2022/23.

В прошлом сезоне чемпионата Италии «Наполи» занял десятое место. Хвича провел 34 матча, забив 11 мячей. Первое место занял миланский «Интер», вторую строчку занял «Милан». Замкнул тройку сильнейших туринский «Ювентус».

Ранее Хвиче посоветовали не слушать отца и агента.

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