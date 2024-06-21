Валуев отреагировал на появление украинского флага с призывом к выборам на Евро-2024

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на появление украинского флага с надписью «Верните нам выборы» на матче Евро-2024 между сборными Украины и Словакии, передает «Спорт-Экспресс».

«Зеленский по конституции не президент. Но он будет рулить столько, сколько ему позволят кураторы. Что тут удивительного? Украина давно не суверенное государство», — сказал Валуев.

Сборная Украины в матче 2-го тура Евро-2024 обыграла Словакию. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Счет открыл футболист сборной Словакии Иван Шранц. Он отличился на 17-й минуте. Через десять минут после перерыва Николай Шапаренко сравнял счет. Роман Яремчук за десять минут до конца матча вывел Украину вперед.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее футболист сборной Украины побил рекорд Андрея Шевченко.