Месси не исключил, что сыграет на чемпионате мира 2026 года

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не исключил того, что он сыграет на чемпионате мира 2026 года, передает TyC Sports.

«Если говорить об участии на чемпионате мира 2026 года, то все зависит от того, как пойдут дела. Необходимо двигаться постепенно. На текущий момент у меня всё прекрасно», — сказал Месси.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В текущем сезоне Месси провел в МЛС 15 матчей, забив 14 мячей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В решающем матче Аргентина обыграла Францию. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Ранее Месси установил два рекорда Кубка Америки за одну игру.