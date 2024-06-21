Колосков: Украина может преподнести сюрприз на этом Евро

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу Украины над Словакией в матче Евро-2024, заявив, что у украинцев хорошая команда, передает Sport24.

«Если честно, меня не особо волнует судьба сборной Украины на Евро. Выиграли и выиграли, мне какая разница? Но пока по-прежнему верю, что они могут преподнести сюрприз. У Украины хорошая команда», — сказал Колосков.

Встреча сборных Украины и Словакии завершилась со счетом 2:1.

Счет открыл футболист сборной Словакии Иван Шранц. Он отличился на 17-й минуте. Через десять минут после перерыва Николай Шапаренко сравнял счет. Роман Яремчук за десять минут до конца матча вывел Украину вперед.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее немецкий депутат извинилась за расистский пост о сборной Германии.