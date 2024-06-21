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«Верните нам выборы»: на матче сборных Украины с Словакии появился политический баннер

Украинские болельщики вывесили политический баннер на матче со Словакией

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IMAGO/IMAGO/Isosport

На матче Евро-2024 между сборными Украины и Словакии болельщики вывесили политический баннер.

На трибуне появился украинский флаг с надписью Give us elections back («Верните нам выборы»). Фото баннера доступно в Telegram-канале «Арсен Версен».

20 мая истек срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского, но он остался на своем посту из-за запрета проводить выборы во время военного положения.

Сейчас идет второй тайм матча. Счет 1:1. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

В матче первого тура Украина проиграла Румынии со счетом 0:3, Словакия победила Бельгию. Матч завершился со счетом 1:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее футболистов сборной Украины обвинили в том, что они зазвездились.

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