Тарасова подвергла критике путешественника Конюхова за слова об Овечкине

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова путешественника Федора Конюхова, который заявил, что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин предает Россию, выступая в американской лиге, передает «Матч ТВ».

«Каждый спортсмен может выступать в любой стране и представлять свою родину. Рядом с Александром всегда пишется: «Россия», объявляется название нашей страны», — сказала Тарасова.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Конюхов призвал запретить футбол в России.