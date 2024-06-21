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Президент РПЛ раскритиковал игрока «Рубина» Даку за оскорбление сербов и македонцев

Глава РПЛ Алаев о скандале с игроком «Рубина» Даку: ненависть недопустима

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о действиях футболиста казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку, который после матча Евро-2024 с Хорватией оскорблял сербов и македонцев, передает РИА Новости.

«Злость должна быть только спортивной и не переходить в ненависть. Подобные высказывания недопустимы», — сказал Алаев.

Встреча между Албанией и Хорватией завершилась со счетом 2:2. В первой половине встречи Казим Лячи вывел Албанию вперед. В составе Хорватии точным ударом отметился Андрей Крамарич, а албанец Клаус Гясула забил мяч в собственные ворота. Два гола залетели в ворота албанцев во втором тайме. На последней минуте поединка Клаус Гясула восстановил равновесие в счете.

Футбольная федерация Северной Македонии потребовала публичных извинений от Даку, а также потребовала от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официального расследования инцидента.

Ранее Даку попросил прощения.

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