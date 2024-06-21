Винер рассказала, считает ли она россиян, которые поедут на ОИ, предателями

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер ответила на вопрос о своем отношении к атлетам, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе, отметив, что среди них нет предателей, передает ТАСС.

«Нейтральный статус на Олимпиаде — это выбор каждого, как сказал наш президент. У нас демократичная страна, у нас нет предателей в нашей стране», — сказала Винер.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено

Ранее Юлия Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду.