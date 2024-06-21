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Экс-форвард сборной России назвал тупой нынешнюю молодежь

Экс-игрок Федьков заявил, что современная молодежь не обладает интеллектом

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Бывший футболист грозненского «Терека» и сборной России по футболу Андрей Федьков в интервью Sport24 раскритиковал современную молодежь за незнание простых вещей.

Футболист заявил, что многие молодые люди узнают информацию из интернета, а не из жизни.

«Ты думаешь, я книги не читаю? Это у современной молодежи тупость зашкаливает. Алиса, проложи путь до туалета, что там делать? Алиса, как правильно подтереть жопу?» — заявил Федьков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее стало известно, почему сорвался трансфер Наира Тикнизяна в «Зенит».

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