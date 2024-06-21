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Чемпион мира по хоккею встал на защиту Овечкина от нападок Конюхова

Чемпион мира Терещенко заявил, что Конюхову не стоило критиковать Овечкина

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Frank Franklin II/AP

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что не согласен с критикой путешественника Федора Конюхова в адрес нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

21 июня Федор Конюхов заявил, что Александр Овечкин предает Россию, выступая в американской лиге. Также путешественник заявил, что российский форвард не сможет побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Даже сказать нечего. Человек лично с Овечкиным не знаком, но делает такие громкие заявления», — заявил Терещенко.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Федор Конюхов назвал хоккеистов нормальными ребятами.

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