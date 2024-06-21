Месси установил два рекорда Кубка Америки за одну игру

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал рекордсменом Кубка Америки по количеству результативных передач в период с 2011 года. Об этом сообщает статистический портал Opta.

За время выступлений на континентальном первенстве форвард отдал 17 голевых пасов. На втором месте за данный промежуток времени по числу ассистов расположились форвард лиссабонской «Бенфики» Анхель Ди Мария и чилиец Алексис Санчес, отдавшие по пять передач.

Матч сборных Аргентины и Канады завершился со счетом 2:0 в пользу действующих чемпионов мира.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В текущем сезоне Месси провел в МЛС 15 матчей, забив 14 мячей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В решающем матче Аргентина обыграла Францию. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Ранее Лионель Месси установил рекорд Кубка Америки по количеству сыгранных матчей.