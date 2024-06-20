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Кейн: мы привыкли, что игры сборной Англии вызывают негодование

Кейн о ничьей Англии в игре с Данией: привыкли, что наши игры вызывают шумиху

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Lee Smith/Reuters

Капитан сборной Англии Гарри Кейн после ничьей с Данией в матче 2 тура группового этапа Евро-2024 заявил, что англичане еще прибавят на турнире, передает «Би-би-си».

«Вероятно, дома будет много шумихи и некоторое разочарование, но мы уже испытывали это на предыдущем Евро. Шаг за шагом мы выйдем на пик формы», — сказал Кейн.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 18-й минуте матча счет открыл англичанин Гарри Кейн. За 11 минут до конца первого тайма Мортен Юльманн сравнял счет.

В турнирной таблице группы C Англия занимает первое место, набрав 4 очка. Дания и Словения имеют по два балла. Замыкает квартет Сербия, имеющая в активе одно очко.

В заключительном туре Англия сыграет со Словенией, а Сербия померится силами с Данией.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

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