Кейн: мы привыкли, что игры сборной Англии вызывают негодование

Капитан сборной Англии Гарри Кейн после ничьей с Данией в матче 2 тура группового этапа Евро-2024 заявил, что англичане еще прибавят на турнире, передает «Би-би-си».

«Вероятно, дома будет много шумихи и некоторое разочарование, но мы уже испытывали это на предыдущем Евро. Шаг за шагом мы выйдем на пик формы», — сказал Кейн.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 18-й минуте матча счет открыл англичанин Гарри Кейн. За 11 минут до конца первого тайма Мортен Юльманн сравнял счет.

В турнирной таблице группы C Англия занимает первое место, набрав 4 очка. Дания и Словения имеют по два балла. Замыкает квартет Сербия, имеющая в активе одно очко.

В заключительном туре Англия сыграет со Словенией, а Сербия померится силами с Данией.

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