Капитан сборной Словении назвал позором ничью с Сербией

Капитан сборной Словении Ян Облак назвал позором ничью своей команды в матче 2 тура группового этапа Евро-2024 с Сербией, передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Это позор, потому что мы были так близки к победе. Таков футбол. Мы играли на очень высоком уровне, но, к сожалению, не удержали счет», — заявил после матча Облак.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Единственный мяч за Словению забил Жан Карничник. Он отличился на 69 минуте поединка. На последней минуте поединка мяч после подачи углового забил серб Лука Йович.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

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