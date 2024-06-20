Комментатор Иваницкий извинился за слова про «шмар»

Комментатор Владимир Иваницкий извинился за слова о «шмарах» которые он произнес во время репортажа с соревнований по самбо на Играх БРИКС, передает «РИА Новости».

«Не хотел никого задеть или обидеть этими выражениями. Вне зависимости от позиции, это просто неприемлемая риторика. Я приношу извинения всем, кого могли задеть мои слова», — сказал Иваницкий.

19 июня Иваницкий в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», комментируя борьбу, назвал российского самбиста Кирилла Князькова «представителем русов», а также призвал девушек присмотреться к нему, отметив, что «всякие шмары нам не нужны». После этого высказывания он был отстранен.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий.

Ранее ставший участником скандала самбист оценил комментарий про «шмар».