Гризманн сказал, что у Мбаппе сдулся нос

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн ответил на вопрос о самочувствии своего партнера по национальной команде Килиана Мбаппе, заявив, что у него сдулся нос, передает RMC Sport.

«Килиан чувствует себя очень хорошо, его нос немного сдулся. Будем наблюдать за ситуацией до последнего момента, в зависимости от его ощущений», — сказал Гризманн.

25-летний форвард на 85-й минуте во время верховой борьбы врезался лицом в плечо защитника австрийцев и получил травму носа, после которой был заменен на Оливье Жиру. Изначально СМИ сообщили, что у Мбаппе сломан нос и ему потребуется срочная операция из-за полученной травмы, однако позднее информацию о хирургическом вмешательстве опровергла Федерация футбола Франции.

Форвард пропустит матчи группового этапа. В том случае, если сборная Франции выйдет из группы на чемпионате Европы, в плей-офф Мбаппе будет играть в специальной маске.

Франция проведет матч второго тура группового этапа против Нидерландов. Поединок состоится 21 июня в 22:00 по московскому времени.

Ранее Мбаппе вернулся к тренировкам после перелома носа.