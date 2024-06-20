Игрок сборной Албании и «Рубина» оскорбил македонцев по национальному признаку на Евро-2024

После матча Евро-2024 между сборными Албании и Хорватии футболист казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку кричал в перед своей фанатской трибуной непристойные выражения о македонцах, передает Sport1.

Футбольная федерация Северной Македонии потребовала публичных извинений от Даку, а также потребовала от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официального расследования инцидента.

Встреча между Албанией и Хорватией завершилась со счетом 2:2. В первой половине встречи Казим Лячи вывел Албанию вперед. В составе Хорватии точным ударом отметился Андрей Крамарич, а албанец Клаус Гясула забил мяч в собственные ворота. Два гола залетели в ворота албанцев во втором тайме. На последней минуте поединка Клаус Гясула восстановил равновесие в счете.

Ранее албанские фанаты вывесили политический баннер про Косово на матче с Хорватией.