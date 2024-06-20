Названы фавориты квалификации к турниру по Dota 2 The International 2024

Названы фавориты закрытых отборочных соревнований в Западной Европе к турниру по Dota 2 — The International 2024. Об этом Legalbet рассказал кастер Владимир Maelstorm Кузьминов.

«Много претендентов, но прям явно фаворитов выделить сложно. Может быть, OG и Tundra в данных составах. Интересно посмотреть еще на Quest, интересно посмотреть на остальных, а ну и Entity, вот третья команда. Я бы выделил Tundra, OG, Entity. Наверное, скорее даже Entity, потому что в Tundra что-то мне верится с трудом», — сказал Кузьминов.

The International — ежегодный киберспортивный чемпионат мира по Dota 2. В 2024 году финальная часть соревнований пройдет в сентябре в Копенгагене. В нем примут участие 16 команд.

Кастер — человек, следящий за развитием определенной игровой франшизы и игроков. В течение долго времени он отслеживает игры различных команд и понимает, как развиваются взаимоотношения внутри команды.

Ранее российские киберспортсмены отказались от участия в чемпионате мира.