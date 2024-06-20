Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Комментатор объяснил, зачем он сказал про «шмар» в прямом эфире

Комментатор Иваницкий о «шмарах» в эфире: мы в 70-е годы называли таких девах

close
100%
Владимир Иваницкий/VK

Комментатор Владимир Иваницкий, которого отстранили от работы на «Матч ТВ» из-за слова «шмары» в прямом эфире, заявил, что это слово нельзя отнести к ненормативной лексике, передает Sport24.

«Это спортивный репортаж, где все происходит быстро, а значит, говорить надо динамично. Сказал так, как мы в 70-е годы называли таких девах в нашей подростковой среде», — сказал Иваницкий.

19 июня Иваницкий в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», комментируя борьбу, назвал российского самбиста Кирилла Князькова «представителем русов», а также призвал девушек присмотреться к нему, отметив, что «всякие шмары нам не нужны». После этого высказывания он был отстранен.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий

Ранее Князьков оценил комментарий про «шмар».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами