Комментатор объяснил, зачем он сказал про «шмар» в прямом эфире

Комментатор Владимир Иваницкий, которого отстранили от работы на «Матч ТВ» из-за слова «шмары» в прямом эфире, заявил, что это слово нельзя отнести к ненормативной лексике, передает Sport24.

«Это спортивный репортаж, где все происходит быстро, а значит, говорить надо динамично. Сказал так, как мы в 70-е годы называли таких девах в нашей подростковой среде», — сказал Иваницкий.

19 июня Иваницкий в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», комментируя борьбу, назвал российского самбиста Кирилла Князькова «представителем русов», а также призвал девушек присмотреться к нему, отметив, что «всякие шмары нам не нужны». После этого высказывания он был отстранен.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий

Ранее Князьков оценил комментарий про «шмар».