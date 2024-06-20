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«Химки» вернут своего бывшего лидера в команду

Мирзов станет новичком подмосковных «Химок»

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РИА Новости

Полузащитник Резиуан Мирзов станет игроком вышедших в Российскую премьер-лигу подмосковных «Химок», сообщает источник Legalbet. По информации издания, футболист уже проходит углубленное медицинское обследование перед переходом в стан красно-черных.

30-летний вингер уже выступал в составе клуба с 2020 по 2022 годы, проведя в трех сезонах Российской премьер-лиги за клуб 61 матч, в котором отметился 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Дважды он был арендован у московского «Спартака», а потом подписал полноценный контракт с химчанами.

Однако после вылета подмосковной команды в Первую лигу Мирзов перебрался в чемпионат Азербайджана, где провел четыре встречи за «Нефтчи», не совершив результативных действий. Контракт игрока с занявшим пятое место во внутреннем первенстве клубом из Баку истекает в конце июня.

Кроме того, появилась информация, что «Химки» не будут заключать контракт с голкипером «Енисея» Евгением Ставером, которого называли потенциальным новичком красно-черных.

Ранее новый тренер «Спартака» заявил, что знаком с дьяволом.

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