Булыкин: «Химки» собирают старую гвардию

Привлечение в состав подмосковных «Химок» возрастных и опытных футболистов может помочь команде добиться хороших результатов в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение в комментарии Legalbet выразил бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин.

«Думаю, все вместе играть не будут, будут заменять на поле друг друга, а молодежь, глядя на опытных «старичков», начнет прогрессировать и прибавлять не только в игре, но и в каждой тренировке. Будет происходить обмен опытом, вижу только плюсы. Они еще могут дать жару в премьер-лиге», — считает Булыкин.

Специалист подчеркнул, что возрастные новички «Химок» могут создать сильные связки. Булыкин предположил, что для них не станет проблемой играть друг с другом, опыт поможет им настраивать команду на правильный лад.

Стало известно, что «Химки» подписали 33-летнего форварда Антона Заболотного и 34-летнего полузащитника Артура Юсупова. Кроме того, сообщается о возможном возвращении в команду уже выступавшего за нее 37-летнего Дениса Глушакова.

Ранее сообщалось, что «Химки» ведут работу над трансфером бомбардира «Родины» Тимошенко.