Названо самое яркое событие прошлого сезона в КХЛ

Третье место екатеринбургского «Автомобилиста» по итогам розыгрыша Кубка Гагарина является самым ярким событием минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в комментарии Legalbet заявил нападающий уральской команды Алексей Бывальцев.

«Самым ярким событием прошлого сезона КХЛ считаю третье место «Автомобилиста». Для более удачного выступления нам не хватило одной победы в серии с «Металлургом». В седьмой игре всегда шансы 50/50. Мы, к сожалению, проиграли, «Магнитка» оказалась сильнее. Надо сделать выводы и в следующем сезоне доказать, что мы стали еще сильнее и лучше», — заявил Бывальцев.

«Автомобилист» в прошлом сезоне добрался до полуфинальной серии Кубка Гагарина. Там команда из Екатеринбурга в семи матчах уступила будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу» — 3-4.

В завершившемся розыгрыше КХЛ Бывальцев провел 65 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 20 (7+13) очков. Также в его активе 17 игр в плей-офф и 4 (3+1) набранных балла в этих встречах.

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