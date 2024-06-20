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«Всех бы порвали»: игрок сборной России о перспективах на Евро-2024

Игрок сборной России Баринов: ни за кого не болею на Евро, но слежу за Сербией

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Михаил Шапаев/РИА Новости

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал, за кем следит на проходящем в эти дни чемпионате Европы — 2024. Его слова приводит ТАСС.

«Слежу за чемпионатом Европы. Вообще ни за кого не болею, но слежу за Сербией, потому что они наш братский народ. Как бы выступила сборная России, если бы участвовала на Евро-2024? Всех бы порвали», — заявил Баринов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Ранее Сербия пригрозила снятием с чемпионата Европы из-за Албании и Хорватии.

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