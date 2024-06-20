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МОК заменил фото не допущенного до Олимпиады россиянина на официальном сайте Игр-2024

МОК заменил фото не допущенного до Олимпиады Садулаева на сайте Игр-2024

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NTB/Reuters

Международный олимпийский комитет заменил фото не допущенного до Олимпиады Абдулрашида Садулаева на обложке раздела борьбы на официальном сайте Игр-2024 в Париже.

На сайте был опубликован кадр, который сделан во время поединка россиянина с американцем Кайлом Снайдером. Вместо изображения с российским борцом на обложке появилось фотография полуфинала на ОИ-2020 между японкой Рисако Каваи и американкой Хелен Марулис.

Садулаева не допустили до турнира, благодаря которому можно было завоевать путевку на летние Олимпийские игры — 2024. В релизе комиссии UWW было указано, что причиной для такого решения послужила информация, согласно которой Садулаев поддерживает СВО, а также состоит в спортивном обществе «Динамо».

27-летний Садулаев — победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является четырехкратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом мира и победителем Кубка мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее допущенная к Олимпиаде российская спортсменка отказалась от участия в Играх.

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