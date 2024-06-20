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Экс-вратарь сборной России подаст в суд на бывшую жену из-за раздела имущества

Руслан Нигматуллин подаст в суд на бывшую жену из-за раздела имущества

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ruslannigmatullin/VK

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в своем Telegram-канале написал, что намерен подать в суд на свою экс-супругу в связи с разделом имущества.

«Елена предъявила претензии на 100% имущества, включая только что проданную за 121 млн руб. квартиру в Москве. Получив средства от продажи квартиры, она покинула Россию и перестала выходить со мной на связь. Я считаю, что отъезд за границу не может и не должен быть способом ухода от ответственности», — написал он.

Голкипер в 1996 году женился на Елене, она работала дизайнером. В браке родились двое сыновей — Руслан и Марсель. В 2023 году Нигматуллины приняли решение развестись.

Помимо московских «Спартака» и «Локомотива», Нигматуллин успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи».

После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Ранее экс-игрок сборной России рассказал, как лишился 30 миллионов.

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