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Сборная России улучшила свою позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 33‑е место в рейтинге ФИФА

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Александр Вильф/РИА Новости

Сборная России поднялась с 35‑го на 33‑е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Национальная российская команда, которая не выступает на международных турнирах и пропускает чемпионат Европы — 2024, провела последний товарищеский матч против сборной Белоруссии и одержала победу со счетом 4:0.

Первую строчку в рейтинге ФИФА по‑прежнему занимает команда Аргентины. Вторыми идут французы, а тройку замыкает Бельгия.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Ранее чемпионат Европы без России назвали очень слабым.

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