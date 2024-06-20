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Чемпион Европы рассказал, какие сборные зажгут на Евро-2024

Чемпион Европы по регби Кошарин заявил, что Англия может удивить на Евро

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Carl Recine/Reuters

Чемпион России и Европы по регби, ведущий футбольной программы «Потерянные очки Вани Новосельцева» Кирилл Кошарин в интервью «Газете.Ru» рассказал, какие сборные могут побороться за победу на чемпионате Европы по футболу — 2024.

«Сейчас хорошее поколение игроков у Бельгии и Нидерландов. Лидер обороны сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк приехал на свой первый чемпионат Европы. Сборная Франции, которая всех радует игрой, тоже может произвести фурор. В конце концов они играли в финале последнего чемпионата мира. Англичане под руководством Гарета Саутгейта также могут удивить. И немцы!» — отметил Кошарин.

Также чемпион Европы заявил, что на турнире есть «темные лошадки» — Дания и Албания, которые могут доставить неприятности фаворитам. По мнению Кошарина, окончательно фавориты Евро определятся по итогам группового этапа.

«На самом деле классно, что сейчас нет какого-то одного фаворита, от этого чемпионат Европы становится интереснее», — сказал чемпион.

Ранее на Украине обвинили Сербию в поддержке России.

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