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Вышедшие в РПЛ «Химки» лишились главного тренера

Андрей Талалаев подал в отставку с поста главного тренера «Химок»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев принял решение уйти в отставку. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.

«К этому шло», — заявил специалист.

Первые слухи об увольнении Талалаева из «Химок» появились в начале июня. 10-го числа генеральный директор «Химок» Николай Оленев опроверг информацию об увольнении специалиста, отметив, что тот уехал в отпуск, а уволить сотрудника, который находится в отпуске, невозможно.

Талалаев возглавлял подмосковный клуб с августа 2023 года. Этот заход в команду стал вторым для специалиста, до этого он тренировал «Химки» с 2019 по 2020 год. После ухода из подмосковного клуба в 2020-м году Талалаев поработал в самарских «Крыльях Советов», в грозненском «Ахмате» и московском «Торпедо».

«Химки» заняли первое место в Первой лиге в прошлом сезоне, набрав 66 очков и опередив лидировавшее до финишной прямой махачкалинское «Динамо». Таким образом, команда завоевала путевку в высший дивизион страны и сыграет в сезоне-2024/25 в Российской премьер-лиге.

Ранее был назван клуб, куда может перейти один из лучших форвардов Первой лиги.

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