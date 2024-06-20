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«Пробивала лоб от стыда»: Медведева о первых впечатлениях от фильма про себя

Фигуристка Медведева заявила, что плакала на просмотре фильма про себя

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Пресс-служба ТНТ

Двукратная чемпионка России, Европы и мира по фигурному катанию, а также двукратная серебряная призерка Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 Евгения Медведева в программе «Утро. ТНТ» поделилась впечатлениями от первого просмотра документального фильма про себя под названием «Медведева против Медведевой».

Фигуристка призналась, что до выхода фильма не видела ни одного кадра.

«Я вместе со всеми сидела и смотрела в зале, пробивала себе лоб от стыда. Были моменты, когда я еще совсем юная была и мне было стыдно за себя. Когда на 16-летнюю себя смотришь и думаешь: «Что это такое? Что я вообще делаю со своей жизнью?». Но были моменты, которые меня и до слез пробили», — сказала Медведева.

Фигуристка рассказала, что после завершения карьеры поставила себе цель наладить комфортный для жизни режим, который бы кардинально отличался от того, что был у нее во время профессиональной карьеры в спорте.

«Утро начинается абсолютно по-разному, ибо у меня свободный график, нет жесткого режима. Поэтому я высыпаюсь, но иногда нет. Это уже зависит от работы», – сказала Медведева.

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