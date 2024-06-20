Российский тренер не понимает обсуждение Роналду

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился размышлениями об игре 39-летнего нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате Европы — 2024. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Честно говоря, я не понимаю, почему так много и так серьезно обсуждается кандидатура Роналду, а тем более, осуждается. Мне кажется, что важно приоритетное мнение тренера, который не мальчик с рынка, а он знает, как использовать игрока. Лично моя позиция, что он не портит картину никак и никогда», — заявил специалист.

Встреча группового этапа между Португалией и Чехией завершилась со счетом 2:1 в пользу Португалии. Роналду вышел на поле в стартовом составе.

В составе чешской сборной отличился Лукаш Провод, он открыл счет в матче на 62-й минуте. Через семь минут футболист сборной Чехии Робин Гранач отправил мяч в свои ворота. Уже в компенсированное время Шику Консейсау вывел Португалию вперед и установил окончательный результат поединка.

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы Португалия сыграет с Турцией, матч состоится 22 июня в 19:00 по московскому времени. Третью игру португальские футболисты проведут против соперников из Грузии 26 числа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее Роналду назвали незаменимым для Португалии.