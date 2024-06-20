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Украинский футболист раскрыл, что происходило в раздевалке после поражения на Евро

Игрок Малиновский заявил о разговоре на повышенных тонах после поражения Украины

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IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский раскрыл, что происходило в раздевалке команды после поражения от национальной команды Румынии в первом матче группового этапа чемпионата Европы — 2024. Его слова приводит Украинская ассоциация футбола.

«То, что разговор был на повышенных тонах — это 100%. То, о чем мы говорили в раздевалке после матча, останется в раздевалке. Я же говорю, самое главное — это правильные выводы, которые нужно сделать», — заявил Малиновский.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, завершилась со счетом 3:0 в пользу румынских футболистов. Счет в матче открыл Николае Станчу на 29-й минуте, его ассистентом выступил Деннис Ман. На 53-й минуте отличился Рэзван Марин, а финальный счет в поединке установил Денис Дрэгуш через четыре минуты, голевую передачу ему отдал Ман.

Второй матч на групповом этапе чемпионата Европы Украина проведет против национальной команды Словакии. Игра состоится 21 июня, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. В третьей игры украинцы сыграют с бельгийцами 26 июня, начало — 19:00 мск.

Ранее футболистов сборной Украины обвинили в том, что они зазвездились.

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