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Боец Монсон рассказал, почему он принял ислам

Боец Монсон о принятии ислама: я думал об этом много лет

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Vse42.ru

Российский боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал, что думал над принятием ислама пять лет, передает «Матч ТВ».

«Я много знаю об этой религии, у меня много друзей‑представителей ислама. Для меня она про братские, дружеские отношения между людьми. О любви к каждому ближнему своему», — сказал Монсон.

Джефф Монсон принял ислам 19 июня в Москве.

18 августа Джефф Монсон провел бой по правилам бокса против Олега Тактарова. Этот поединок состоялся в рамках боксерского вечера РЕН ТВ и завершился вничью. Для 55‑летнего Тактарова бой против Монсона на турнире в Москве стал первым после более чем десятилетней паузы.

Монсон выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Он является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон — бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Ранее Монсон рассказал, почему в США уважают Хабиба.

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