Капитан сборной Хорватии Модрич: мы были сами не свои в первом тайме игры с Албанией

Капитан и полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал ничью своей сборной в матче Евро-2024 против Албании, заявив, что команда плохо вошла в игру, передает DW Hrvatski.

«Мы были сами не свои в первом тайме. Опять плохо вошли в игру. Соперник забил гол, усложнивший нам весь матч. Благо во втором тайме тренер внес изменения, хорошо повлиявшие на игру», — сказал Модрич.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В первой половине встречи Казим Лячи вывел Албанию вперед. В составе Хорватии точным ударом отметился Андрей Крамарич, а албанец Клаус Гясула забил мяч в собственные ворота. Два гола залетели в ворота албанцев во втором тайме. На последней минуте поединка Клаус Гясула восстановил равновесие в счете.

После двух туров Хорватия и Албания набрали по одному очку. По три очка у Италии и Испании. Свой очный поединок они проведут 20 июня. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

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