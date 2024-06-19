Милонов заступился за комментатора, которого отстранили из-за «шмар»

Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился в своем Telegram-канале за комментатора Владимира Иваницкого, который во время трансляции Игр БРИКС назвал российского самбиста Кирилла Князькова «представителем русов», а также призвал девушек присмотреться к нему, отметив, что «всякие шмары нам не нужны».

«Ну серьезно, верните парня в эфир. Настоящий пример для других молодых людей — не вейпокур какой-то либерально-радужный», — сказал Милонов.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий.

Ранее комментатора Иваницкого отстранили от эфира за слова о «шмарах».